Пушков оценил слова Горбачёва об отношениях России и США

https://static.news.ru/photo/11775904-2d0a-11eb-856b-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Российский сенатор, глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на реплику первого президента СССР Михаила Горбачёва о новой «разрядке» отношений между Россией и США. По мнению Пушкова, подобная картина сейчас не наблюдается.

Ранее Михаил Горбачёв отметил , что встреча лидеров России и США поможет начать по-новому выстраивать двусторонние отношения, как это случилось после встреч советского лидера с американским президентом Рональдом Рейганом.

Пушков отметил, что Владимир Путин и Михаил Горбачёв значительно отличаются друг о друга. Переговоры Горбачёва и Рейгана строились на основе «односторонних уступок и геополитического отступления». В настоящее же время для формирования новых отношений нет никакого фундамента.

Наши геополитические разногласия с США сохраняются и вряд ли будут менее острыми. Враждебность со стороны США очевидна. Санкции отменены не будут, как и после предыдущих встреч президентов Путина и Дональда Трампа, — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Ранее Пушков Пушков высмеял слова Зеленского о полёте Гагарина. Об этом писал NEWS.ru.