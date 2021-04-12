Пусть не суетится: Пушков высмеял слова Зеленского о полете Гагарина

https://static.news.ru/photo/21dcb1b6-1704-11eb-9d8a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет объявить полёт первого человека в космос заслугой украинцев. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

По мнению Пушкова, современные украинские власти, «проклинающие СССР и уничтожающие всякое о нём упоминание», не имеют права присоединять «свою» Украину к достижениям советских времён.

Зеленский опять попытался каким-то боком или бочком пристроить Украину к Юрию Гагарину, но обьявить еще и Гагарина украинцем — вслед за академиком Королевым, с 20 лет учившемся и работавшем в России — никак не получается. <...> Пусть Зеленский не суетится: не имеет нынешняя Украина никакого отношения к полету Гагарина, — написал российский сенатор в своём Telegram-канале.

12 апреля 2021 года исполнилось 60 лет с момента первого полёта человека в космос. Его совершил в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова Зеленского о полёте Гагарина. Она, в частности, отметила, что Россия никогда не делила по национальному признаку славу космических побед. Об этом писал NEWS.ru.