Захарова ответила на слова Зеленского о полёте Гагарина

https://static.news.ru/photo/6db8fb32-9ba0-11eb-af0b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Россия никогда не делила по национальному признаку славу космических побед. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она ответила на заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что первый полёт в космос был бы невозможен без Украины. По его словам, украинские конструкторы сыграли ключевую роль в реализации советской космической программы.

Россия никогда не делила славу космических побед. Спутники, ракеты и улыбка Гагарина — всё это было общее и принадлежало всем 15 республикам Союза Советских Социалистических Республик... Учёным, рабочим, учителям, врачам, военным и всем, кто работал на покорение невероятной цели, — написала она в своём Facebook.

Захарова добавила, что сожалеет о том, что ярчайшими достижениями современного киевского режима стали неуёмная злоба, русофобия и реинкарнация националистической идеологии с нацистской символикой.

Ранее Зеленский добавил, что сегодня Украина входит в число «космических государств» и имеет «достойное место среди тринадцати его участников». По словам президента Украины, украинские конструкторы продолжают создавать и запускать спутники, суда и орбитальные станции, писал NEWS.ru.