МИД Литвы: Россия отказала в визе новому атташе по культуре

https://static.news.ru/photo/c8cdc882-c089-11eb-8310-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти отказались выдать визу вновь назначенному атташе по культуре при посольстве Литвы в Москве Римантасу Винграсу, говорится на сайте МИД прибалтийской страны. Дипведомство добавило, что в российской столице не осталось ни одного атташе по культуре.

В рамках обычных процедур по выдаче виз Российская Федерация отказалась выдать въездной документ назначенному атташе по культуре, — заявили в МИД Литвы.

27 мая Минкультуры Литвы заявило, что Вильнюс собирается сократить две ставки атташе по культуре в представительствах в России. По словам главы ведомства Симонаса Кайриса, их работа в дипмиссиях Литвы недостаточно эффективна, поэтому принято решение отказаться от подобных должностей в Калининграде и Москве, оставив лишь одну вакансию, которая должна была достаться Винграсу.

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия использует ситуацию вокруг Белоруссии в своих интересах. Москва намерена «поглотить» республику. Он подчеркнул, что страны НАТО должны отреагировать на разворачивающийся процесс и во время ближайшего саммита показать, что они в курсе текущей ситуации и готовы прибегнуть к «соответствующим мерам».

Ранее Еврокомиссия разработала план помощи Белоруссии на €3 млрд. Минск получит эти деньги, только если в республике сменится президент. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что средства будут заморожены, пока Белоруссия «не станет демократической страной».