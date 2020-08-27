МИД Белоруссии объяснил инцидент в посольстве Ливии в Минске

https://static.news.ru/photo/99dacf10-e872-11ea-96c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: МИД Беларуси/facebook.com

Противоречия между ливийскими дипломатами стали основной причиной инцидента в посольстве африканской страны в Республике Беларусь, заявила пресс-служба МИД РБ.

Ситуация там (в посольстве Ливии. — NEWS.ru) складывается таким образом, что на территории дипмиссии, кроме аккредитованных дипломатов и административно-технического персонала, находятся лица, которые привлечены для охраны дипломатами посольства, — пояснили представители Минска.

МИД РБ отметил, что не имеет права вмешаться во внутреннюю политику посольства Ливии. В министерстве также подчеркнули, что «жалоб о телесных повреждениях и побоях ни от одной из сторон конфликта не поступало». Кроме того, дипломатическое ведомство призвало решать любые конфликты с помощью переговоров.

Посольство Ливии в Минске было атаковано группой из 30 человек утром 27 августа. Злоумышленники успели разбить в здании стекло и выбить дверь. В результате инцидента пострадал временный поверенный в делах Ливии в Белоруссии, которого нападавшие попытались вытащить из посольства. Предполагается, что за атакой стоит бывший первый атташе дипмиссии. Нападение неизвестных на посольство Ливии в Минске было организовано в интересах правительства национального согласия (ПНС). Об этом заявил советник по безопасности временного поверенного в делах Ливии в Белоруссии Станислав Кудряшов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что посол Белоруссии вызван в польский МИД после публичных высказываний президента соседней республики Александра Лукашенко. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. Варшава недовольна заявлениями Минска о якобы имеющемся желании присоединить Гродненскую область.

Накануне Лукашенко заявлял, что войска НАТО «лязгают гусеницами у ворот Белоруссии», и отмечал нарастающую напряжённость у западных границ. В связи с этим в Гродненской области были организованы масштабные тактические учения.