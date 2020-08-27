Группа неизвестных атаковала здание посольства Ливии в Минске

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Утром, 27 августа, группа из 30 человек атаковала здание посольства Ливии в Минске. Пострадал временный поверенный в делах Ливии в Белоруссии.

Как сообщил РИА Новости сам потерпевший, напавшие избили его.

Инцидент произошёл около шести утра на улице Белорусской. Неизвестные перепрыгнули забор и попытались ворваться в здание. Происходящее заметили находящиеся в соседнем здании сотрудники посольства Молдовы. Они и вызвали правоохранителей.

Неизвестные успели разбить в здании стекло и выбить дверь. Они также попытались вытащить из посольства дипломата, но его удалось отбить охранникам. Прибывшие сотрудники ОМОН остановили штурм и проверили документы у тех, кто успел попасть внутрь здания. Однако после того, как руководство потребовало не вмешиваться в происходящее, бойцы покинули территорию диппредставительства, пишет TYT.BY.

По информации KP.RU, за этой атакой стоял бывший первый атташе посольства. Из-за того, что в Ливии сейчас фактически двоевластие одно правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем заседает в Триполи, другое — во главе с маршалом Халифой Хафтаром — в Бенгази. В дипмиссии в Минске сейчас располагаются представители Бенгази, при этом на здание претендует бывший его сотрудник, присягнувший Сараджу. Приехавшие в разгар столкновения сторон омоновцы долго пытались понять, кто же из этих ливийцев — настоящие дипломаты, представляющие свою страну в республике.

Ранее NEWS.ru сообщал, что международно признанное правительство национального согласия (ПНС) Ливии, которое обладает военной поддержкой Турции и Катара, выразило готовность провестипереговоры с Агилой Салехом — спикером восточноливийского парламента, на который опирается командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар. Несмотря на примирительный тон Триполи, это сообщение кажется попыткой добавить разногласий в и без того непростые отношения между Хафтаром и органами власти на востоке страны.