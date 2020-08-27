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Сотрудник посольства Ливии в Минске: нападение организовано в целях ПНС

14:39, 27 августа 2020
Фото: pixabay.com

Нападение неизвестных на посольство Ливии в Минске было организовано в интересах правительства национального согласия (ПНС). Об этом заявил советник по безопасности временного поверенного в делах Ливии в Белоруссии Станислав Кудряшов.

По его словам, атака представляла собой попытку силового захвата дипмисси.

Безусловно, это было организовано в интересах правительства в Триполи, — цитирует Кудряшова ТАСС.

Он отметил, что сотрудникам посольства удалось справиться с ситуацией самостоятельно. При этом выразил пожелание, чтобы правоохранительные органы Белоруссии прикладывали больше усилий по охране диппредставительств.

Как ранее писал NEWS.ru, посольство Ливии в Минске было атаковано группой из 30 человек утром 27 августа. Злоумышленники успели разбить в здании стекло и выбить дверь. В результате инцидента пострадал временный поверенный в делах Ливии в Белоруссии, которого нападавшие попытались вытащить из посольства. Предполагается, что за атакой стоит бывший первый атташе дипмиссии.

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