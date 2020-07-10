Медведев заявил, что в РФ обеспокоены заражениями бубонной чумой в Монголии

https://static.news.ru/photo/f3dbd7b6-c298-11ea-86fe-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России обеспокоены фактами заражения людей бубонной чумой, которые произошли на территории Монголии и КНР. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ, бывший премьер-министр и президент страны Дмитрий Медведев.

Ранее сообщалось, что в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая был объявлен режим повышенной эпидемической опасности в связи с угрозой возникновения локальных вспышек чумы. Этот район граничит с Монголией, где ранее были подтверждены два случая заражения.

По словам Медведева, России необходимо подумать над тем, как реагировать на угрозы распространения чумы. Он отметил, что проблемы разного рода в эпидемиологической сфере не может быть ограничено только пандемией коронавирусной инфекцией нового типа.

Не так давно, как известно, были случаи заражения людей бубонной чумой в Монголии и на севере Китая. Это наша граница. Это, конечно, вызывает определённое беспокойство, — цитирует Медведева РИА Новости.

Зампред Совбеза высказался на тему угрозы распространения бубонной чумы на совещании о мерах по активизации международного взаимодействия РФ по профилактике и борьбе с новой коронавирусной инфекцией и иными эпидемиологическими заболеваниями.

Как писал NEWS.ru, ранее в ВОЗ напомнили, что выявленная в Китае бубонная чума свойственна этому региону и она поддаётся лечению. Человек может подхватить заболевание от животных через укусы блох или через прямой контакт с костями и внутренностями заражённого животного. Также бубонная чума передаётся от человека к человеку, инкубационный период составляет от одного до семи дней. Подчёркивается, что бубонная чума является самым распространённым типом заболевания. Власти Китая сообщили в ВОЗ о вспышке заболевания в регионе Внутренняя Монголия 6 июля. Всего в мире с 2010 по 2015 год бубонной чумой заразились 3248 человек, умерли 584.