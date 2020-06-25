Медведев проголосовал в Москве по поправкам в Конституцию

https://static.news.ru/photo/94c0fdda-b6b1-11ea-9a91-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев принял участие в голосовании по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ.

По данным РИА Новости, председатель партии «Единая Россия» опустил бюллетень на избирательном участке в гимназии 1448 на улице Довженко в Москве и стал одним из первых, кто очно проголосовал по поправкам к Конституции.

В начале недели российский президент Владимир Путин снова заявил о том, что поправки в Основной закон вступят в силу только в том случае, если граждане их поддержат.

Общероссийское голосование по этому вопросу было назначено на 22 апреля, но из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране на фоне пандемии коронавируса его перенесли. Позже Путин объявил, что голосование пройдёт 1 июля. При этом россияне могут голосовать в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля.

Предложение изменить Конституцию РФ президент Владимир Путин высказал 15 января во время оглашения послания Федеральному собранию. В этот же день была создана рабочая группа по подготовке предложений. В неё вошли депутаты, сенаторы и общественные деятели.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Государственная социологическая компания ВЦИОМ сообщила итоги серии опросов общественного мнения россиян. По данным экспертов, 67–71% жителей страны, которые пойдут на голосование, планируют поддержать поправки в Конституцию.