Медведев проголосовал в Москве по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев принял участие в голосовании по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ.
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В начале недели российский президент Владимир Путин снова заявил о том, что поправки в Основной закон вступят в силу только в том случае, если граждане их поддержат.
Общероссийское голосование по этому вопросу было назначено на 22 апреля, но из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране на фоне пандемии коронавируса его перенесли. Позже Путин объявил, что голосование пройдёт 1 июля. При этом россияне могут голосовать в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля.
Предложение изменить Конституцию РФ президент Владимир Путин высказал 15 января во время оглашения послания Федеральному собранию. В этот же день была создана рабочая группа по подготовке предложений. В неё вошли депутаты, сенаторы и общественные деятели.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Государственная социологическая компания ВЦИОМ сообщила итоги серии опросов общественного мнения россиян. По данным экспертов, 67–71% жителей страны, которые пойдут на голосование, планируют поддержать поправки в Конституцию.
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