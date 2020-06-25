Медведев: поправки к Конституции развивают принцип разделения властей

https://static.news.ru/photo/5e02a9ac-b6e2-11ea-856c-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что поправки к Конституции расширяют участие парламента в формировании правительства РФ, что в последствие повлияет на развитие принципа разделения властей.

Если эти поправки будут приняты, то в этом случае участие парламента, в частности, Государственной думы в формировании правительства будет гораздо более значительным. Это, на мой взгляд, как раз и есть такое дополнительное развитие принципа разделения властей, — отметил политик.

По его словам, принцип разделения властей является главным признаком демократического государства. Он добавил, что до сих пор кабинет министров назначался по предложению президента, потом выбирали председателя правительства. После этого формировалось правительство. После принятия поправок эта процедура претерпит изменения, передаёт ТАСС.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам.

Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Владимира Путина (в настоящее время идёт его четвёртый по счёту срок и второй подряд после избрания в 2012 году). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в Госдуме депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации, писал NEWS.ru.