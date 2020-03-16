https://static.news.ru/photo/264d22c6-6796-11ea-9dd9-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан прийти на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Она считает это мероприятие важнейшим политическим событием в жизни страны и надеется, что ситуация с коронавирусом не помешает процедуре.

Что будет с общероссийским голосованием — будет решать президент, правительство, Федеральное Собрание в зависимости от того, как будут развиваться события. Конечно, хотелось бы, чтобы люди пришли и высказали свою точку зрения, — сказала она, выступая в Курчатовском институте.

На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 173 тысячи человек. От коронавируса умерли 6,6 тысячи пациентов, выздороветь удалось 77 тысячам. В Российской Федерации на текущий момент зафиксировано 93 случая инфицирования. 16 марта мэрия Москвы запретила до 10 апреля все массовые мероприятия с участием более 50 человек. Речь идёт как о собрании на улицах, так и в помещениях.

Поправки в Основной закон устанавливают гарантии МРОТ не ниже прожиточного минимума, вводят категорию русского народа как «государствообразующего», подчёркивают суверенитет РФ и её преемственность от «Союза ССР» и упоминают «веру в Бога».

Самой последней была внесена поправка от депутата Валентины Терешковой, которая позволяет действующему президенту вновь избираться главой государства, несмотря на то, что Конституция ограничивает эту возможность двумя сроками. Владимир Путин стоит у руководства страны с 1999 года, сейчас идёт его четвёртый срок на посту президента.

Законопроект о «поправке в Конституцию» уже прошёл все формально необходимые процедуры: одобрение в Госдуме, Совете Федерации и в региональных парламентах, подписание президентом РФ. Однако в самом документе обозначено, что он вступит в силу при положительном заключении Конституционного суда и одобрении на общероссийском голосовании.

16 марта Конституционный суд проверил поправки и признал , что все они соответствует Основному закону. Всенародное голосование запланировано на 22 апреля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уже заявил, что в Кремле пока не рассматривают возможность изменения этой даты.

Ранее российские правозащитники, учёные, режиссёры, писатели и артисты выступили против внесения изменений в Конституцию. Они призвали отказаться от проведения общероссийского голосования, выразив убеждение, что сменяемость власти — «единственный мирный и легитимный способ» решить проблемы в стране, писал NEWS.ru.