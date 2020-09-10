Матвиенко откроет пленарную встречу Форума регионов России и Белоруссии

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко 28 сентября откроет пленарное заседание VII Форума регионов России и Белоруссии вместе со своей коллегой, председателем Национального собрания (верхняя палата парламента) Белоруссии Натальей Кочановой.
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Представители Москвы и Минска в ходе мероприятия подпишут ряд соглашений о сотрудничестве на уровне регионов двух стран. Также ожидается заключение коммерческих контрактов. Кочанова и Матвиенко планируют встретиться с главами регионов Белоруссии и России.
VII Форум регионов России и Белоруссии пройдёт в Минске и Минской области 28 и 29 сентября.
7 сентября Матвиенко выступила на форуме «Лидеры России», передавал NEWS.ru. Она призвала активнее привлекать женщин в общественную повестку и задействовать их для решения острых проблем. По мнению сенатора, мир устал от брутальной мужской политики.
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