Матвиенко откроет пленарную встречу Форума регионов России и Белоруссии

https://static.news.ru/photo/0c030478-f376-11ea-b26b-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко 28 сентября откроет пленарное заседание VII Форума регионов России и Белоруссии вместе со своей коллегой, председателем Национального собрания (верхняя палата парламента) Белоруссии Натальей Кочановой.

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Нацсобрания. Как указывает информагентство, пленарное заседание станет центральным событием всего мероприятия. В год 75-летия окончания Великой Отечественной войны главной темой Форума станет историческое наследие Победы как основы развития социальных, экономических и духовных связей российского и белорусского народов.

Представители Москвы и Минска в ходе мероприятия подпишут ряд соглашений о сотрудничестве на уровне регионов двух стран. Также ожидается заключение коммерческих контрактов. Кочанова и Матвиенко планируют встретиться с главами регионов Белоруссии и России.

VII Форум регионов России и Белоруссии пройдёт в Минске и Минской области 28 и 29 сентября.

7 сентября Матвиенко выступила на форуме «Лидеры России», передавал NEWS.ru. Она призвала активнее привлекать женщин в общественную повестку и задействовать их для решения острых проблем. По мнению сенатора, мир устал от брутальной мужской политики.