Матвиенко: мир устал от брутальной мужской политики

https://static.news.ru/photo/78512f22-f0f3-11ea-959c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко призвала активнее привлекать женщин-лидеров в общественную повестку и задействовать их для решения острых проблем. По мнению сенатора, мир устал от брутальной мужской политики. Об этом она заявила на полях конкурса управленцев «Лидеры России», передаёт корреспондент NEWS.ru.

Поэтому я верю в то, что сейчас наступает эра «мягкой силы», где особая роль будет у женщин, которые более склонны к компромиссам, дипломатии в принятии решений, — подчеркнула Матвиенко.

Она также посетовала на скромное представительство женщин на конкурсе — из 300 финалистов представительниц прекрасного пола только 58. По словам политика, это мало и есть к чему стремиться.

Активно занимаясь темой женского лидерства, могу сказать, что сейчас как никогда важно всё больше задействовать женщин для решения острых проблем, поиска эффективных ответов на вызовы современности. Вовлекать женщин-лидеров в общественную повестку, — резюмировала председатель Совфеда.

Для того чтобы добиться успеха, необязательно ехать в столицу. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на мероприятии конкурса управленцев «Лидеры России».

По словам премьера, «в любом регионе, в каждом городе и посёлке вы можете проявить себя», именно о таком социальном лифте, который распространялся бы на всю страну, говорил президент Владимир Путин.

Обращаясь к управленцам, он также отметил важность реализации их опыта и практики во всех уголках страны, чтобы «жизнь в России становилась лучше и комфортнее». Мишустин добавил, что «сильная Россия — это не сильный и богатый центр, а крепкие и успешные регионы».

Ранее Михаил Мишустин признался, что сейчас для него наставником является президент Владимир Путин. По словам политика, для него Путин — это человек, с которым он может посоветоваться 24 часа в сутки, довериться, писал NEWS.ru.