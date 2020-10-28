Макрон считает необходимым восстановить доверие в отношениях ЕС с РФ

https://static.news.ru/photo/3760bbf6-1928-11eb-aa1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alfredas Pliadis/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым последовательное восстановление доверия в отношениях Евросоюза с Россией. Такое заявление он сделал 28 октября по итогам встречи с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.

Безопасность в Европе не может быть гарантирована без последовательного восстановления доверия в отношениях с Россией. Целью наших инициатив на этом направлении являются безопасность и стабильность всех стран Европы, — цитирует его ТАСС.

По мнению Макрона, у этого диалога обширная повестка дня. Он отметил, что «проблемы безопасности множатся», и привёл в пример ситуации в Белоруссии и в Нагорном Карабахе.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Вышедшие на улицы люди считают, что прошедшие в стране президентские выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Демонстрации часто сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями. В результате несколько человек погибли, сотни получили серьёзные травмы. Европа поддержала белорусскую оппозицию, Россия, в свою очередь, считает Лукашенко легитимным президентом.

Как писал ранее NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он лично отдал приказ о разгоне акции протеста в Минске 25 октября, когда силовиками против демонстрантов были применены спецсредства.