Лукашевич заявил о подготовке Украиной военного сценария по Донбассу

https://static.news.ru/photo/3d669696-c1f9-11ea-b826-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Украинские власти планируют сценарий военного вторжения в Донбасс. С таким заявлением выступил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Он обратил внимание общественности на то, что украинские официальные лица не скрывают, что они собираются вернуть восточные земли при помощи силы.

Второго июля главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что украинские военные «всё больше внимания и времени уделяют подготовке войск к наступательным действиям в урбанизированной местности». С такими же ремарками выступил 5 июля и главнокомандующий ВМС Украины Алексей Неижпапа. Это свидетельствует, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса, — отметил российский политик, выступая на заседании постсовета ОБСЕ.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

2 июля главком ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что подразделения украинской армии, действующие в Донбассе, оснастят американскими ракетными комплексами Javelin. По его словам, одна из бригад в настоящее время проходит учения на полигоне для выполнения задач в Донбассе.

5 июля командующий украинскими Военно-морскими силами контр-адмирал Алексей Неижпапа предположил, что Москва пойдёт атакой на юг Херсонской области, чтобы попытаться восстановить Северо-Крымский канал на полуострове. Он обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После воссоединения полуострова с Россией подача воды Киевом по каналу была прекращена. Чтобы защититься, Украина в 2021 году на Чёрном и Азовском морях развернёт несколько дивизионов комплексов «Нептун» с крылатыми ракетами Р-360 комплекса «Нептун». Контр-адмирал отметил, что Украина намерена «как можно скорее и грамотно их применять».

При этом член комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич усомнился, что хотя бы один рабочий экземпляр «Нептуна» вообще существует. Ранее первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, отвечая на заявление украинского командующего, отметил, что для Киева «всё закончится печально», если он решится на военную конфронтацию с РФ. Депутат Госдумы Вячеслав Никонов при этом отметил, что в том случае, если между Украиной и Россией начнётся война, РФ потопит украинский флот за считаные минуты.

Крым стал частью России в 2014 году после референдума, в ходе которого 96,77% местного населения высказалось за воссоединение с РФ, писал NEWS.ru.