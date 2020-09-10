Лукашенко получил в подарок карту Белоруссии в составе Российской империи

https://static.news.ru/photo/2a12bede-f364-11ea-b5ee-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Мезенцев и Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с прошедшим днём рождения и подарил ему книгу с картами Российской империи с территорией республики в её составе.

Это точная копия книги 1866 года издания. Она содержит топографические карты Витебской, Гродненской, Минской и Могилёвской губерний.

Это ещё одно подтверждение справедливости границ Белоруссии, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому, — цитирует БелТА российского дипломата.

В конце сентября в Минске и Минской области пройдёт VII Форум регионов Белоруссии и России. По словам Лукашенко, мероприятие станет экономическим трамплином для сближения позиций по ряду вопросов. Мезенцев, в свою очередь, отметил, что в Совфеде РФ придают огромное значение региональному сотрудничеству между двумя странами.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко высказался о перспективах интеграции с Россией. По его словам, объединение в том виде, в каком оно прописано в союзном договоре, невозможно.