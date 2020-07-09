Лукашенко отверг возможность объединения РФ и Белоруссии

https://static.news.ru/photo/081ac7ac-c215-11ea-a77e-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал высказывание главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова о возможности обмена президентского поста в Белоруссии на какой-то менее значимый пост в объединённом государстве с Россией.

Слушайте, нет той цены, которую они могут мне заплатить, чтобы я пошел на их условия. Нет той цены! В гробу карманов нет, — заявил глава Белоруссии.

Он подчеркнул, что никакие миллиарды на том свете ему не пригодятся. Лукашенко напомнил, что у него есть принципы, убеждения и идеология.

Поэтому мне ничего платить не надо. Это не продаётся. Суверенитет и независимость не продаются! И надо помнить, что деньги как пришли, так и уйдут, — добавил глава Белоруссии, передаёт БелТА.

Ранее Венедиктов в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что вопрос объединения России и Белоруссии является «вопросом цены». Журналист высказал мнение, что Лукашенко может согласиться на «слияние» двух стран, если ему «предложат хорошую цену».

Как ранее писал NEWS.ru, российский президент Владимир Путин во время Петербургского экономического форума заявил, что об объединении России и Белоруссии не может быть и речи.