Лукашенко назвал Москву столицей родины

https://static.news.ru/photo/6e39606e-b600-11ea-b5bf-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, находясь на трибуне во время юбилейного парада Победы, пожелал поприветствовавшим его россиянам не болеть. Также он назвал Москву «столицей родины».

Лидерам иностранных государств, прибывшим на парад, с трибун на Красной площади россияне выкрикивали слова благодарности за то, что они приехали.

В столицу родины приехали! Победим, выстоим, не болейте, — цитирует РИА Новости ответ Лукашенко.

Как писал NEWS.ru, на центральной трибуне во время парада находились президент РФ Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия. В их числе лидеры иностранных государств: президент Абхазии Аслан Бжания, президент Белоруссии Александр Лукашенко, сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Кремль с пониманием отнёсся к тому, что некоторые главы других государств, которые ранее подтвердили свой приезд в Москву на торжества, посвящённые 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, не смогут посетить российскую столицу. Глава пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что «прежде всего причины касаются тех или иных ограничений, которые продолжаются в других странах».

Власти РФ приняли решение перенести парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. 26 мая Владимир Путин заявил, что парад пройдёт 24 июня. Именно в этот день в Москве прошёл первый Парад Победы в 1945 году.