Путин: «Генетическим исследованиям нужно адекватное финансирование»

Необходимо создать сеть национальных биоресурсных центров, один из них будет открыт на базе Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию генетических технологий. Он отметил, что для расширения возможностей учёных в сфере генетики требуется участие бизнеса, а финансирование исследований должно быть адекватно их масштабу, сказал он в эфире телеканала «Россия 24». Также президент напомнил об этических границах в генетических исследованиях.

Действие научно-технической программы в области сельского хозяйства уже продлено, эти планы продлены до 2030 года. Аналогичное решение предлагаю принять и в отношении программы развития генетических технологий. Обеспечить её финансирование, адекватное тем масштабным результатам, которые нам необходимы в этой сфере, — сказал Путин.

Также президент предложил разработать новые стимулы в сфере развития генетики для привлечения частных инвестиций.

Предлагаю подумать о новых стимулах. Необходимо развивать существующие инструменты взаимодействия, — подчеркнул президент.

Путин добавил, что во Всероссийском институте генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова будет создан один из национальных биоресурсных центров.

Считаю необходимым детально определить порядок деятельности национальной базы генетической информации и национальных биоресурсных центров, один из которых будет создан на базе Всероссийского института растений имени Вавилова, — заявил Путин.

По мнению Путина, в теме геномных исследований существует много спорных вопросов, в том числе юридических и этических, которым требуется правовое урегулирование.

Предлагаю сосредоточить особое внимание на правовом регулировании геномных исследований и применении генетических технологий. Здесь, как и во всех передовых областях, где человечество пока идёт неизведанным, прямо скажем, путём, немало сложных, спорных вопросов: как юридических, так и гуманитарных, — сказал он.

Путин также напомнил, что говорил об этом вопросе несколько дней назад — на конференции, посвящённой вопросам искусственного интеллекта.

Ранее вице-премьером России Татьяной Голиковой была озвучена информация о создании в России особой базы генетической информации. По словам политика, в текущем году была проведена «полная инвентаризация биоресурсных коллекций». Она насчитывает более 100 наименований. Предложение по формированию базы было сформулировано Владимиром Путиным на совещании 14 мая 2020 года. В реестр должны войти научные исследования по приоритетным для России направлениям — от биобезопасности до технологий для сельского хозяйства.