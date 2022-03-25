ЛДПР рассмотрит обращение в суд из-за сообщений о смерти Жириновского

В ЛДПР проанализируют публикации издания Mash о смерти лидера партии Владимира Жириновского и решат вопрос об обращении в суд. Об этом NEWS.ru сообщил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Нилов.

Проанализируем и решим, [будем ли подавать в суд], — сказал политик.

Он отметил, что публикация о смети Жириновского — «фейк и вброс».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что глава ЛДПР Владимир Жириновский умер 25 марта в 10:45 утра. Там отметили, что последние сутки политик был в коме. При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что информация о смерти лидера ЛДПР не соответствует действительности. Он отметил, что состояние политика остаётся тяжёлым. По его словам, врачи борются за жизнь Жириновского, ему сегодня сделали компьютерную томографию лёгких.

Однопартийцы Жириновского заявили, что все слухи о смерти политика — это «грязная провокация жёлтой прессы». По словам представителей партии, состояние Жириновского стабильно.