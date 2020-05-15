Лавров заявил о последствиях в военно-политической сфере после пандемии

https://static.news.ru/photo/f9ca9b52-9698-11ea-9b71-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа приведёт к разнообразным последствиям во многих областях. В частности, они затронут сферу военно-политической безопасности, заявил в разговоре с журналистами глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, на эту проблему должны обратить внимание лидеры «пятёрки» постоянных членов Совбеза ООН, так как вопросы военной безопасности входят в компетенции Совета.

Последствия будут наблюдаться, безусловно, и в военно-политической сфере, безопасности, и в сфере экономической и экологической безопасности, и в гуманитарной сфере, — цитирует РБК главу МИД РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, саммит пятёрки постоянных членов СБ ООН будет обязательно проведён, заявил Лавров. Министр подчеркнул, что Москва готова принять итоговый документ, который подготовлен к видеоконференции членов СБ ООН.