Лавров рассказал о подготовке саммита пятёрки СБ ООН

https://static.news.ru/photo/add2e090-9695-11ea-a016-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очный саммит пятёрки постоянных членов СБ ООН будет обязательно проведён. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Мы не рассчитываем эту встречу провести, мы её проведём, — отметил Лавров в интервью РБК.

Министр подчеркнул, что Москва готова принять итоговый документ, который подготовлен к видеоконференции членов СБ ООН.

Лавров рассказал, что США, КНР, Франция и Великобритания считают, что такой форум сохраняет и повышает свою актуальность в современных условиях. Стороны будут рассматривать логистические вопросы его проведения, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

Ранее министры иностранных дел стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества, выступили за координацию усилий по борьбе с коронавирусом. Они заявили о неприятии односторонних санкций и недобросовестной конкуренции в условиях пандемии. Об этом заявил Сергей Лавров.

NEWS.ru писал, что генсек ООН Антониу Гутерриш поддержал призыв главы комитета ГД РФ по международным делам Леонида Слуцкого об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса. Гутерриш призвал всех членов международного сообщества присоединиться к призыву РФ.