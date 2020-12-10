Лавров: США выбрали политику нагнетания конфронтации

https://static.news.ru/photo/13622d48-3afc-11eb-9816-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти США сознательно выбрали политику агрессивного сдерживания России и наращивания конфронтации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Мы давно уже предложили и не видим никакой взаимности со стороны США в том, чтобы подтвердить в заявлении наших стран, а может быть в заявлении Россия — НАТО недопустимость ядерной войны, — приводит слова Лаврова РИА Новости.

Он напомнил, что недавно спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли призвал к тому, чтобы ни одна администрация США никогда не подписывала с Россией или другими странами соглашение о недопустимости ядерной войны.

Биллингсли, практически отрицая всё, что было сделано до сих пор, отрицая все наши предложения, выдвигает новые конфронтационные идеи, включая санкции против всех покупателей военного назначения России и Китая, — добавил российский министр.

Лавров назвал эту позицию «показательной философией» Запада, которая «к сожалению, не встречает какого-то серьёзного противодействия».

За подобным политическим курсом стоит нежелание Североатлантического лагеря признавать, что мир должен меняться, подвёл итог глава внешнеполитического ведомства РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, по мнению Лаврова, одним из важнейших событий для внешней политики России за последние 15 лет стало осознание западными странами того факта, что Российская Федерация — самостоятельная держава, ставящая свои интересы на первое место.