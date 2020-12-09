Лавров назвал самое главное событие во внешней политике РФ за 15 лет

https://static.news.ru/photo/9ff48942-3ab4-11eb-aded-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/Global Look Press

Одним из важнейших событий для внешней политики России за последние 15 лет стало осознание западными странами того факта, что Российская Федерация — самостоятельная держава, ставящая свои интересы на первое место, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

У России всегда будут на первом месте свои национальные интересы, которые она готова честно и равноправно сопрягать с национальными интересами любой другой страны на основе международного права, но которая никогда не будет брать под козырёк, — заявил министр в интервью RT.

Лавров подчеркнул, что этот процесс ещё не окончен. По его словам, Запад продолжает попытки лишить Россию права самостоятельно определять своё будущее и делает всё, чтобы не дать РФ добиться успехов во внешней политике.

Мы к этому относимся как к данности, к сожалению, — добавил глава МИД.

Ранее NEWS.ru писал, что Сергей Лавров обвинил аналитиков в Европе и США в попытках ко всем событиям в мире привязать логику «российского вмешательства». С таким заявлением он выступил в ответ на обвинения в том, что Россия якобы вмешивается в дела Белоруссии и пытается «поделить Нагорный Карабах с Турцией», чтобы не пустить туда западные страны.