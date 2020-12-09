Лавров резко ответил Западу на новые обвинения во вмешательстве

https://static.news.ru/photo/fab87fe0-3aab-11eb-ba0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал новые нападки на Москву с обвинениями в том, что она якобы вмешивается в дела Белоруссии и пытается «поделить Нагорный Карабах с Турцией», чтобы не пустить туда западные страны.

Министр отметил, что виной всему «логика и психология» аналитиков в Европе и США, пытающихся во всём увидеть следы «российского вмешательства».

В последнее время нас обвиняют в том, что мы вмешиваемся в Белоруссии, вмешались в Нагорном Карабахе исключительно для того, чтобы укреплять там свои геополитические позиции против Запада, якобы договорились с Турцией о дележе этого региона, только чтобы Запад не укреплял там своё положение, — заявил Лавров в интервью RT.

Глава российского МИД отметил, что недавно узнал о продвижении в Конгрессе США санкций против Союзного государства России и Белоруссии безо всякой к тому причины, а просто по факту самого существования этого объединения.

Просто потому, что есть такое Союзное государство и оно не нравится тем, кто хотел бы в Республике Беларусь совершить очередную «цветную революцию», — объяснил мотивы Запада Лавров.

Он добавил, что Запад не только «умеет искать» поводы для новых санкций, но и «выдумывать» их на ровном месте.

Как сообщал NEWS.ru, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «чушью» все заявления о том, что Россия якобы вмешивалась или вмешивается в дела других государств.

Напомним, в октябре директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия и Иран получили некоторые данные об американских избирателях. По его словам, это позволит им влиять на выборы.