Разведка США сообщила о получении Ираном и РФ предвыборных данных

https://static.news.ru/photo/96246da6-13fe-11eb-9010-fa163e074e61_660.jpg Джон Рэтклифф Фото: Andrew Harnik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия и Иран получили некоторые данные об американских избирателях. По его словам, это позволит им влиять на выборы.

Мы выявили двух иностранных игроков — Иран и Россию, которые предприняли специальные действия, чтобы повлиять на общественное мнение касательно наших выборов, — цитирует Рэтклиффа ТАСС.

Он пояснил, что данные Ираном и Россией получены отдельно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что иностранное влияние на Конгресс США намного шире, чем считалось ранее. За большинством кампаний стоит Китай, однако заметны также интересы России и Ирана, предупредил сенаторов Джон Рэтклифф. О растущей угрозе он сообщил политикам на закрытых встречах в сентябре.