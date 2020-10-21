Разведка США сообщила о получении Ираном и РФ предвыборных данных

https://static.news.ru/photo/96246da6-13fe-11eb-9010-fa163e074e61_660.jpgДжон РэтклиффФото: Andrew Harnik/Keystone Press Agency/Global Look Press
Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия и Иран получили некоторые данные об американских избирателях. По его словам, это позволит им влиять на выборы.
Мы выявили двух иностранных игроков — Иран и Россию, которые предприняли специальные действия, чтобы повлиять на общественное мнение касательно наших выборов, — цитирует Рэтклиффа ТАСС.
Он пояснил, что данные Ираном и Россией получены отдельно.
Ранее NEWS.ru сообщал, что иностранное влияние на Конгресс США намного шире, чем считалось ранее. За большинством кампаний стоит Китай, однако заметны также интересы России и Ирана, предупредил сенаторов Джон Рэтклифф. О растущей угрозе он сообщил политикам на закрытых встречах в сентябре.
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