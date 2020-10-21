16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Разведка США сообщила о получении Ираном и РФ предвыборных данных

03:33, 22 октября 2020 12
Джон Рэтклифф Джон Рэтклифф Фото: Andrew Harnik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия и Иран получили некоторые данные об американских избирателях. По его словам, это позволит им влиять на выборы.

Мы выявили двух иностранных игроков — Иран и Россию, которые предприняли специальные действия, чтобы повлиять на общественное мнение касательно наших выборов, — цитирует Рэтклиффа ТАСС.

Он пояснил, что данные Ираном и Россией получены отдельно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что иностранное влияние на Конгресс США намного шире, чем считалось ранее. За большинством кампаний стоит Китай, однако заметны также интересы России и Ирана, предупредил сенаторов Джон Рэтклифф. О растущей угрозе он сообщил политикам на закрытых встречах в сентябре.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео