Лавров: США и Запад используют COVID-19 для сведения счётов с конкурентами

https://static.news.ru/photo/20ec1022-06fa-11eb-a0ae-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: mid.ru

Соединённые Штаты и некоторые западные страны пытаются воспользоваться пандемией коронавируса для сведения счётов со своими геополитическими конкурентами. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, пандемия COVID-19 высветила взаимозависимость всех государств.

В глобализированном мире отмахнуться от проблем, которые имеют трансграничный характер, не получится. Нам казалось, что вывод напрашивается сам собой и что общие задачи и общие вызовы должны способствовать объединению усилий на основе общепризнанных норм международного права. К сожалению, пока этого не произошло, — цитирует РИА Новости Лаврова, сделавшего заявление перед встречей с членами Ассоциации европейского бизнеса в РФ.

Он обратил внимание, что вместо консолидации некоторые западные коллеги, напротив, во главе с США пытаются воспользоваться нынешним коронавирусным кризисом «для ещё более настырного продвижения своих узкокорыстных интересов, для откровенного сведения счётов с геополитическими конкурентами».

Ранее аналитики Bloomberg пришли к выводу, что Россия оказалась более подготовленной к кризису, чем большинство других крупных развивающихся стран на фоне пандемии коронавируса. Эксперты похвалили РФ, которая вошла в коронавирусный кризис с низкими безработицей и инфляцией, стабильным банковским сектором и большими финансовыми резервами.

Заместитель главного экономиста Института международных финансов в Вашингтоне Элина Рыбакова считает, что залогом стабильности российской экономики в кризис стали введённые в 2014 году санкции. Из-за ограничений РФ оказалась менее зависима от внешних потоков капитала, чем другие государства. Эксперт добавила, что за рубежом из-за COVID-19 сильнее всего пострадали малый бизнес и сфера услуг, но в России их доля относительно невелика, что сгладило влияние кризиса, писал NEWS.ru.