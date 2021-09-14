Лавров: Россия будет вести диалог с НАТО

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, по итогам заседания совета глав дипломатических ведомств ОДКБ заявил о готовности России к диалогу с НАТО. При этом, по словам дипломата, диалог должен вестись в деловом ракурсе, а не эмоциональном. Об этом сообщает ТАСС.

Министр отметил, что диалог Москвы с Североатлантическим альянсом должен проходить профессионально. Он сказал, что истерические ноты, со стороны НАТО не допустимы.

Мы готовы разговаривать, но разговаривать профессионально, а не на таких эмоциональных, полуистеричных тонах, — отметил Лавров.

Сегодня начался саммит представителей стран-членов ОДКБ. На переговорах присутствуют министры обороны, министры иностранных дел и секретари советов безопасности стран, входящих в организацию договора о коллективной безопасности. Встреча проходит в Душанбе. В мероприятиях, кроме России и Таджикистана участвуют Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения. Главной повесткой консультаций стала тяжелая ситуация в Афганистане и противостояние террористической угрозе в регионе. СМИ отмечает, что после всех этапов встреч, главы делегаций сделают совместное заявление.