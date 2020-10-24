Лавров призвал Турцию поспособствовать перемирию в Карабахе

https://static.news.ru/photo/c01c63d6-1753-11eb-a773-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MID_RF/twitter.com

Глава российского МИД Сергей Лавров призвал Турцию воспользоваться своим политическим влиянием в регионе, чтобы добиться поддержания гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе.

Убеждаем турецких партнёров в целесообразности употребить своё влияние в интересах поддержки такой линии, — приводит РИА Новости слова министра из интервью греческим СМИ.

Лавров отметил, что 10 октября в Москве по итогам переговоров между представителями МИД Азербайджана и Армении при участии США и Франции было достигнуто соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Эти договорённости должны выполняться, считает он.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство обороны Азербайджана обвинило Вооружённые силы Армении в грубом нарушении нового перемирия сразу после его вступления в силу 26 октября. В Баку подчеркнули, что со своей стороны полностью соблюдают перемирие по всей линии соприкосновения.