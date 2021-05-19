Лавров пошутил на тему саммита Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/d1775eb2-b91d-11eb-a066-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном в шутливой форме ответил на вопрос об ожидаемой встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, сообщает РИА Новости.

У министра хотели узнать, дал ли Кремль согласие на встречу президентов. Лавров в ответ отметил , что «мы же не таможня, чтобы давать добро».

О том, что пока нет окончательной договоренности о проведении саммита Путина и Байдена, 19 мая рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он уточнил, что если стороны договорятся, то встреча президентов состоится в одной из европейских столиц.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы проверить предложения о более лучших отношениях с Москвой. Об этом он заявил в Twitter. Переговоры руководителей внешнеполитических ведомств двух стран прошли в исландской столице Рейкьявике и продолжались около двух часов.