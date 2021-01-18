Лавров объяснил, зачем Западу «нужна» история с Навальным

https://static.news.ru/photo/b2b9d394-596c-11eb-a992-fa163e074e61_660.jpg Фото: teamnavalny/twitter.com

Западным политикам нужна история с российским оппозиционером Алексеем Навальным для того, чтобы отвлечь внимание от кризисных ситуаций в их странах. С таким заявлением в понедельник, 18 января, выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Накануне Навального, возвращающегося на родину после лечения в Германии, задержали на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево, адвоката и жену к нему не пустили.

Во ФСИН заявили, что Навальный отказывается исполнять возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем пригрозили заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Ведомство обратило внимание на статью в журнале Lancet на основе материалов немецкой клиники Charité, из которой следует, что отравленного «Новичком» пациента организации выписали 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия его болезни».

Ряд государств выступили с призывом освободить Навального. Так, в МИД Эстонии, Латвии и Литвы заявили, что продление ареста политика может грозить новыми санкциями для России. В свою очередь, во внешнеполитическом ведомстве ФРГ назвали инцидент с задержанием политика необъяснимым и призвали руководство РФ добиться незамедлительного освобождения блогера.

По словам Лаврова, Запад «ухватился» за историю с Навальным.

Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития, — цитирует министра ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, госсекретарь США Майк Помпео призвал немедленно освободить задержанного по прибытии в Россию Алексея Навального без каких-либо условий.