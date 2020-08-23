Лавров назвал условия США по продлению СНВ-3 нереалистичными

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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условия США по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) нереалистичными.

По его словам, он не знает окончательного результата по продлению договора.

Американцы на переговорах, которые вёл мой заместитель Сергей Рябков на днях в Вене со спецпредставителем США господином Биллингсли, настаивают на условиях, которые, если честно, просто нереалистичны, включая требование о том, чтобы к этому документу или к какому-то будущему документу обязательно присоединился Китай, — сказал Лавров в ходе всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов».

Также министр заявил, что Россия в случае прекращения действия СНВ-3 сможет себя защитить, однако разрушение договора будет большой ошибкой.

Ранее Маршалл Биллингсли представил заместителю МИД России Сергею Рябкову на встрече в Вене условия заключения договорённости на основании «ясного мандата». Они были сформулированы для команды переговорщиков США президентом Дональдом Трампом.

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями отметил, что теперь «мяч на стороне поля России».

Он добавил, что Соединённые Штаты готовы продлить договор, если российская сторона пообещает участвовать в договорённости о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов. Однако Маршалл Биллингсли подчеркнул, что такая договорённость должна быть не только между РФ и США, но и заключена также с Китаем.

СНВ-3 был подписан в 2010 году и остаётся в силе до 5 февраля 2021-го, если стороны не согласуют новый документ. По обоюдному согласию действие ДСНВ может быть продлено не более чем до 2026 года. Москва уже неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением данного вопроса.

Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц. Договор сменил истекший в декабре 2009 года СНВ-1.

Как ранее писал NEWS.ru, Сергей Рябков заявил о принципиальной позиции российской стороны в отношении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).