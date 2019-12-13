Бывший латвийский министр сообщения Анрийс Матисс заявил, что транзит товаров из России через порты Латвии сократился из-за нападок Риги на Москву.
По его мнению, в ближайшее время не следует ждать увеличения потока российских товаров, а действия Латвии только ухудшат ситуацию.
Может быть, мы можем делать что-то другое, но я не вижу, чтобы правительство что-то предлагало. Вместо этого мы отключаем целые города — как Вентспилс. Я считаю, это очень неправильно, — цитирует Матисса «Политэксперт».
Как раннее писал NEWS.ru, Россия всё меньше грузов транспортирует через Прибалтику и всё больше загружает собственные гавани в Ленинградской области. Из-за этого Рига должна будет отказаться от крупных инфраструктурных проектов, сократить сотрудников, уменьшить расходы.