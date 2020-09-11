Уравнение со многими неизвестными: о чём будут говорить Путин и Лукашенко

В последний раз реальные переговоры двух президентов — Владимира Путина и Александра Лукашенко — состоялись в прошлом феврале. Приезд Александра Григорьевича на июньский парад Победы, когда он льстиво заявил, что прибыл в «столицу родины», не в счёт. А зимой, как утверждают, прямой вопрос об углублённой интеграции вызвал истерическую реакцию белорусского лидера с восклицаниями: «Я не хочу быть последним президентом Беларуси». К тому же он решил откровенно и грубо потроллить российского коллегу, предложив такую схему объединения: один год Путин — президент, а я — спикер парламента, на следующий всё наоборот.

«Шутку» Лукашенко в Кремле оценили в стратегическом плане. И, как утверждают многие осведомлённые источники, именно тогда буквально в последний момент подготовленную инициативу депутата-борца Александра Карелина о роспуске Госдумы отправили в архив, а слово об обнулении предоставили Валентине Терешковой. Так российско-белорусские отношения и их уровень оказали прямое влияние на внутреннюю ситуацию в России.

Вот и будущий саммит России и Белоруссии выглядит уравнением со многими неизвестными. Да, по сравнению с февралём основные расклады вроде бы изменились. Победу Лукашенко на президентских выборах из серьёзных мировых игроков признали только Россия и Китай. Но китайские товарищи, порекомендовавшие Батьке сурово обойтись с манифестантами, вряд ли намерены всерьёз спасать коллегу-автократа. Но, с другой стороны, и западники не форсируют применение к Лукашенко безжалостных санкций из опасения окончательно подтолкнуть его под Россию. Тем более что гораздо проще Москву за Белоруссию наказать, взвалив на неё всю ответственность за произошедшее.

Александр Лукашенко president.gov.by

Между тем Лукашенко летит в Россию, уже изложив собственную программу выхода из белорусского кризиса, включающую конституционный референдум и последующие президентские выборы. Иными словами, он уже представляет себя лидером, контролирующим ситуацию и видящим перспективы. Это уже не изгой с автоматом и в каске. А уж фраза Лукашенко о том, что он несколько пересидел в президентском кресле, даёт надежду на то, что он всё-таки без спешки, но уйдёт. Такой прогноз подкрепляется слухами о том, что его сын Коля уже перебрался из минского лицея в подмосковную привилегированную школу.

Естественно, зная изворотливость Батьки, все эти озвученные предложения можно просто принять за отвлекающие манёвры в надежде выиграть время, дабы потом отказаться от всех обещаний. Да, собственно, и реализация провозглашённой программы ничего определённого Москве не обещает — ей остаётся за оставшийся год форсировать создание пророссийской партии, которая могла бы побиться за большинство в парламенте.

Не исключено, что именно такая перестройка стратегии и могла бы повлечь за собой, как утверждают инсайдеры, возвращение в Кремль некогда непотопляемого Владислава Суркова, который, дескать, и возьмёт на себя выстраивание новой политики с Минском. Вот только если этот вброс — всего лишь форма давления на Дмитрия Козака, ответственного ныне за белорусскую линию в администрации президента, то Батька, как у него неоднократно бывало, найдёт, как воспользоваться такой подковёрной конкуренцией в Кремле.

Кстати, новые подходы к Белоруссии, заглядывание в постлукашенковскую эпоху должны получить «логистическую» поддержку аппарата Лукашенко, который до недавнего времени, наоборот, всячески давил всё мало-мальски пророссийское. Сможет ли Москва получить такие гарантии от Батьки? В этом, видимо, во многом и будет состоять закулисная часть переговоров. Во всяком случае, за миллиард реструктурированного долга надо хоть чем-то расплатиться.