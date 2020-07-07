Кремль готовит ответные меры на новые санкции Лондона по делу Магнитского

https://static.news.ru/photo/81232a34-c046-11ea-a99e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва подготовит ответные меры на новые санкции, который ввёл Лондон против россиян по делу Магнитского. В чёрном списке оказались сотрудники правоохранительных органов России, и в частности, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Мы можем только сожалеть в связи с такими недружественными шагами. Разумеется, будет действовать принцип взаимности и каких-то ответных решений в том объёме, в каком это будет соответствовать интересам РФ, — приводит ТАСС слова Пескова.

Санкции введены британским правительством согласно вступившему в силу в мае 2018 года закону «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег» с поправкой Магнитского. В чёрный список включили 25 россиян. Ограничительные меры, помимо Бастрыкина, также коснулись заместителя генерального прокурора РФ Виктора Грина, замглавы МВД РФ Алексея Аничина и судей. Всем им запрещён въезд в королевство. Их активы, если таковые имелись в британских банках, будут заморожены. В документе отмечается, что меры введены в связи со смертью Сергея Магнитского в СИЗО в 2009 году.

Сергей Магнитский — российский аудитор, работавший в консалтинговой компании Firestone Duncan, оказывавшей услуги Hermitage Capital. В 2008 году он был арестован и умер в изоляторе «Матросская тишина». Арест и смерть Магнитского связывают с тем, что он разоблачил коррупционные схемы по возврату налогов и выводу денег из страны, организованные российскими чиновниками. Власти Российской Федерации это отрицают и считают самого Магнитского причастным к коррупции.

Ранее посольство РФ в Лондоне заявило, что решение о введении санкций против россиян в связи с делом о гибели Магнитского «следует в русле провозглашённой Лондоном идеи о Великобритании как „мировом лидере“ в санкционном давлении на суверенные государства». Дипломаты также подчеркнули, что британское экспертное сообщество всё больше склоняется к мнению о том, что санкции неэффективны, писал NEWS.ru.