Кремль готовит ответные меры на новые санкции Лондона по делу Магнитского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва подготовит ответные меры на новые санкции, который ввёл Лондон против россиян по делу Магнитского. В чёрном списке оказались сотрудники правоохранительных органов России, и в частности, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Мы можем только сожалеть в связи с такими недружественными шагами. Разумеется, будет действовать принцип взаимности и каких-то ответных решений в том объёме, в каком это будет соответствовать интересам РФ, — приводит ТАСС слова Пескова.
Санкции введены британским правительством согласно вступившему в силу в мае 2018 года закону «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег» с поправкой Магнитского. В чёрный список
Сергей Магнитский — российский аудитор, работавший в консалтинговой компании Firestone Duncan, оказывавшей услуги Hermitage Capital. В 2008 году он был арестован и умер в изоляторе «Матросская тишина». Арест и смерть Магнитского связывают с тем, что он разоблачил коррупционные схемы по возврату налогов и выводу денег из страны, организованные российскими чиновниками. Власти Российской Федерации это отрицают и считают самого Магнитского причастным к коррупции.
Ранее посольство РФ в Лондоне заявило, что решение о введении санкций против россиян в связи с делом о гибели Магнитского «следует в русле провозглашённой Лондоном идеи о Великобритании как „мировом лидере“ в санкционном давлении на суверенные государства». Дипломаты также подчеркнули, что британское экспертное сообщество всё больше склоняется к мнению о том, что санкции неэффективны, писал NEWS.ru.
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