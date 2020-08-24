Косачев назвал срежессированной кампанией высылку дипломата из Австрии

https://static.news.ru/photo/f4936660-e615-11ea-963e-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Серия высылок российских дипломатов из ряда стран своей последовательностью напоминает срежиссированную акцию. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Высылки всё более отчётливо выстраиваются в определённую серию, последовательность. Во всяком случае, есть совпадение и во времени, и в пространстве. Есть ощущение срежиссированной кампании, — отметил он в интервью ТАСС.

По его словам, каждое подобное решение не вызывает ничего, кроме сожаления, поскольку является серьёзным ударом по двусторонним отношениям. Россия, в свою очередь, вынуждена зеркально реагировать на такие меры, добавил сенатор.

Российского дипломата, личность которого не раскрывалась, выслали из столицы Австрии под предлогом того, что его деятельность противоречила Венской конвенции о дипломатических отношениях. Гражданину РФ предписано покинуть страну до 1 сентября. По данным австрийских СМИ, дипломат много лет занимался промышленным шпионажем в высокотехнологичной компании при поддержке гражданина Австрии. О шпионаже в компании австриец рассказал своему начальнику. Во время следствия он назвал россиянина своим куратором. Сам дипломат отказался от каких-либо заявлений, ссылаясь на дипломатический иммунитет.

Как писал NEWS.ru, после этого МИД РФ объявил о высылке австрийского дипломата из России. Йоханнесу Айгнеру заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением Вены об отзыве аккредитации у российского дипломата и требованием в отношении него покинуть территорию Австрии. В соответствии с принципом взаимности, австрийский дипломат объявлен персоной нон грата и должен покинуть территорию РФ.