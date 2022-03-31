Названы области, которые могут войти в состав России вслед за Осетией

Главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с NEWS.ru оценил желание Южной Осетии войти в состав РФ. Специалист подчеркнул, что сейчас идёт переустройство мирового порядка, которое не закончится на Южной Осетии. По его словам, ДНР и ЛНР могут также стать частью России в ближайшем будущем.

Важен факт того, что Южная Осетия станет частью Российской Федерации. В условиях, в которых мы все оказались, идёт создание нового мироустройства, которое заключается в том, что те территории, которые хотят быть вместе со всей частью России, получают такую возможность на практике, — считает эксперт.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что республика проводит консультации с Россией по вопросу проведения референдума о вхождении в её состав. Глава республики также допустил, что в случае вхождения Южной Осетии в состав России она могла бы объединиться с Северной Осетией.

Пресс-секретарь президента страны Дина Гассиева заявила, что все юридические процессы, необходимые для присоединения Южной Осетии к России, пройдут после 10 апреля.