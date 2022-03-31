Южная Осетия заявила о консультациях с РФ по вопросу вхождения в её состав

Южная Осетия проводит консультации с Россией по вопросу проведения референдума о вхождении в её состав, заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что инициатива о присоединении к России законна и основана на «огромном желании народа вернуться».

Самое главное — уже проходят консультации с нашими российскими коллегами. Юридические действия должны быть основаны на международном праве, основа для этого есть. Южная Осетия — независимое государство и может принимать те решения, которые считает для себя жизненно необходимыми, — заявил Бибилов.

Пресс-секретарь президента страны Дина Гассиева заявила, что все юридические процессы, необходимые для присоединения Южной Осетии к России, пройдут после 10 апреля.

Накануне Бибилов заявил, что в ближайшее время республикой будут приняты юридические шаги для того, чтобы войти в состав России. Президент республики подчеркнул, что объединение с Россией составляет стратегическую задачу региона.

26 марта Бибилов сообщил, что военнослужащие Южной Осетии отправились в Донбасс для участия в спецоперации российских войск. По его словам, они поехали защищать Россию и Осетию. Президент пожелал военным вернуться домой живыми и здоровыми и опубликовал короткий видеоролик, на кадрах которого видна колонна грузовых автомобилей с военными, размахивающими флагами республики.