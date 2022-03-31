Бибилов допустил объединение Южной и Северной Осетии в составе России

В случае вхождения Южной Осетии в состав России она могла бы объединиться с Северной Осетией, заявил президент республики Анатолий Бибилов в интервью телеканалу «Россия 24». Он подчеркнул, что объединение Осетии необходимо, а вопросы о том, кто будет главой единого субъекта Федерации и где будет правительство, — это уже технические вопросы.

Алания у нас уже есть: и Северная Осетия — Алания и Южная Осетия — Государство Алания. Это уже одна Алания. Когда мы будем уже в составе Российской Федерации, есть тоже процедуры, которые связаны с объединением субъектов. На сегодняшний день Южная Осетия может войти в состав РФ как субъект России, — сказал Бибилов.

Он также отметил, что объединение Осетии является жизненно необходимым для народа республики. По его словам, необходимо будет провести плебисцит, «обязательно спросить мнение народа». Глава Южной Осетии также пояснил, что вопросы, кто будет главой единого субъекта Федерации и где будет правительство, — являются техническими и их можно решить.