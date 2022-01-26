Коротченко назвал «не случайным» призыв Турчака поставить ЛНР и ДНР оружие

Призыв первого вице-спикера Совфеда и секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака поставить самопровозглашённым Луганской и Донецкой народным республикам (ЛНР и ДНР) не является спонтанным или случайным, заявил NEWS.ru военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Учитывая статус Турчака в системе государственной власти — безусловно это не спонтанное, либо случайное заявление. То, что он транслирует, может стать реальностью в ближайшее время, и в ответ на поставки зарубежного оружия на Украину, Российская Федерация может реализовать поставки современных российских вооружений для ДНР и ЛНР. Будет это сделано или нет... в любой момент может быть осуществлено. Заявления столь высокопоставленного человека как Турчак свидетельствует о том, что подобного рода решения проработаны и могут быть реализованы Москвой в любой момент, как только это будет признано целесообразным с политической и военной точки зрения, — рассказал Коротченко.

По словам Турчака, «Единая Россия» с огромной тревогой относится к «накачиванию Украины западным летальным оружием». Так, только в этом году и только из США и Великобритании совершены десятки авиарейсов на Украину, которыми привезли ракетные комплексы, гранатомёты, стрелковое оружие, мины, боеприпасы и многое-многое другое.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что бойцы иностранных частных военных компаний дислоцируются близ линии разграничения в Донбассе. Он также сообщил, что у линии разграничения наблюдается присутствие около 120 тысяч украинских военных. Также туда постоянно поступает военная техника.