Конкурент Лукашенко назвал русский язык культурным достоянием Белоруссии

https://static.news.ru/photo/8f4729e6-bab8-11ea-93b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Русский язык является культурным достоянием Белоруссии, считает кандидат в президенты страны Валерий Цепкало. Однако он добавил, что необходимо развивать в республике и национальный язык — белорусский.

Политик отметил, что исторически белорусская земля находилась между двумя конкурировавшими русскими цивилизациями — Литовской и Московской. И его родина внесла в становление русского языка вклад не меньший, а, может быть, и больший, чем Московская культура, пишет Lenta.ru. Он вспомнил о таких писателях и философах, как Франциск Скорина и Симеон Полоцкий.

Цепкало считает, что юридический русский язык, который использовался в XVI веке на территории нынешней Белоруссии был ближе к современному русскому, чем тот, на котором общались в Московском государстве. Кандидат в президенты рассказал о Статуте 1529 года, составленном на западнорусском языке. Документ стал первым сводом законов Великого княжества Литовского.

Говорить поэтому о том, что это не наше, — неправда. Мы были бы плохими инвесторами, которые вложили в духовную культуру огромный вклад, свою энергетику, а потом сказали бы «мне это не надо, это не мое». Есть, безусловно, белорусский национальный язык, развивавшийся параллельно и традиционно принадлежавший к западнославянскому языковому крылу, — добавил Цепкало.

24 июня 2020 года экс-глава белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало подал документы для регистрации в качестве кандидата на пост руководителя республики. Он отправил в Центризбирком 160 тысяч подписных листов при необходимом минимуме в 100 тыс.

Цепкало подчёркивает полную уверенность в достоверности всех сведений, указанных в бумагах. Политик не видит ни одной веской причины для отказа в регистрации. Накануне МВД Белоруссии начало проверку в отношении его после обращения некоего гражданина Турции. Участник президентской гонки якобы уличён в «противоправной деятельности».

Выборы президента Белоруссии намечены на 9 августа. Сбор подписей по выдвижению кандидатов завершился 19 июня. Претендентам на пост главы государства для участия в выборах необходимо заручиться поддержкой не менее 100 тысяч избирателей.

Избиркомы Белоруссии отбраковывают большой процент подписей, поданных в поддержку выдвижения кандидатами в президенты соперников действующего главы государства Александра Лукашенко. Об этом заявили наблюдатели от кампании «Правозащитники за свободные выборы».

По их словам, избиркомом Фрунзенского района Минска были забракованы свыше 16% подписей. В результате признаны недействительными все собранные в районе подписи за Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. В то же время процент отбраковки подписей за Лукашенко, Анну Канопатскую крайне низок.

В Витебске были признаны недействительными свыше 15% подписей за Бабарико и Цепкало, из числа подписей за Лукашенко, только 0,19%. В Гродно две районные комиссии признали недействительными подписи в поддержку Андрея Дмитриева.

Как ранее писал NEWS.ru, Бабарико считается основным конкурентом Лукашенко. 18 июня он был задержан и отправлен в СИЗО. Ему предъявлено обвинение в рамках дела Белгазпромбанка, который он ранее возглавлял. По версии следствия, за Бабарико стояли некие «российские кукловоды», в результате более $430 млн были незаконно выведены со счёта Белгазпромбанка в банк в Латвии за несколько лет.