Конгресс осудил возможность «военной помощи» РФ Белоруссии

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Эллиот Ангел и лидер республиканцев в комитете Майкл Маккол осудили то, что Россия, как они считают, выразила готовность оказать Белоруссии военную помощь в связи с протестами в республике.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным об оказании республике помощи в случае запроса об обеспечении безопасности, ссылаясь на договорённости в рамках ОДКБ и Союзного государства. Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов уточнил, что Белоруссия может запросить помощь при внешней угрозе её обороне,
Мы решительно осуждаем опрометчивое предложение президента России Владимира Путина оказать военную помощь режиму Лукашенко в Белоруссии, — заявили конгрессмены.
Также они отметили, что призывают власти Соединённых Штатов продолжать отвергать «российскую агрессию» и совместно с европейскими союзниками оказывать поддержку белорусскому народу и требовать освобождения задержанных в ходе протестов в республике.
Мы призываем администрацию продолжать отвергать агрессию Москвы и работать с нашими европейскими союзниками с целью оказывать поддержку белорусскому народу, требовать освобождения тысяч задержанных мирных демонстрантов и политических заключённых, осуждать чрезмерное применение насилия белорусскими властями и защищать суверенное право Белоруссии строить своё собственное будущее, — подчеркнули в конгрессе.
Как писал NEWS.ru ранее, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следующий белорусский лидер продержится не более двух – трёх лет. Такое заявление Александр Лукашенко сделал во время визита на Минский автомобильный завод (МАЗ) 17 августа 2020 года.
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