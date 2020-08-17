Конгресс осудил возможность «военной помощи» РФ Белоруссии

https://static.news.ru/photo/b421f9f4-e113-11ea-b1e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jürgen Schwenkenbecher/Global Look Press

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Эллиот Ангел и лидер республиканцев в комитете Майкл Маккол осудили то, что Россия, как они считают, выразила готовность оказать Белоруссии военную помощь в связи с протестами в республике.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным об оказании республике помощи в случае запроса об обеспечении безопасности, ссылаясь на договорённости в рамках ОДКБ и Союзного государства. Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов уточнил, что Белоруссия может запросить помощь при внешней угрозе её обороне, передаёт РИА Новости.

Мы решительно осуждаем опрометчивое предложение президента России Владимира Путина оказать военную помощь режиму Лукашенко в Белоруссии, — заявили конгрессмены.

Также они отметили, что призывают власти Соединённых Штатов продолжать отвергать «российскую агрессию» и совместно с европейскими союзниками оказывать поддержку белорусскому народу и требовать освобождения задержанных в ходе протестов в республике.

Мы призываем администрацию продолжать отвергать агрессию Москвы и работать с нашими европейскими союзниками с целью оказывать поддержку белорусскому народу, требовать освобождения тысяч задержанных мирных демонстрантов и политических заключённых, осуждать чрезмерное применение насилия белорусскими властями и защищать суверенное право Белоруссии строить своё собственное будущее, — подчеркнули в конгрессе.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следующий белорусский лидер продержится не более двух – трёх лет. Такое заявление Александр Лукашенко сделал во время визита на Минский автомобильный завод (МАЗ) 17 августа 2020 года.