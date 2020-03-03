https://static.news.ru/photo/21b26270-5d60-11ea-853e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профильный комитет Госдумы (по госстроительству и законодательству) одобрил ко второму чтению законопроекта поправку президента РФ, закрепляющую за русским народом статус государствообразующего. Изменение вносится в статью 68 Основного закона.



Государственным языком Российской Федерации на всей её территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации, — говорится в тексте документа.

Кроме того, поправки, внесенные президентом Владимиром Путиным, предлагают закрепить, что «культура в Российской Федерации является уникальным наследием её многонационального народа» и что «культура поддерживается и сохраняется государством». С инициативой согласны не все. Так, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин считает это неоправданным и даже опасным.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил конституционную поправку президента, предусматривающую упоминание Бога в Основном законе. По мнению уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, это не нарушит прав атеистов.

Законопроект о поправках будет принят, если его одобрят не менее двух третей депутатов Госдумы, три четверти и более членов Совета Федерации и две трети региональных парламентов. После этого документ должен подписать президент.

Ранее NEWS.ru писал о том, что внеплановые заседания заксобраний регионов России, на которых планируется утвердить поправки в Конституцию, назначили на 12 марта.