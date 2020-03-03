https://static.news.ru/photo/26b92800-5d45-11ea-ab01-fa163e074e61_660.jpg Камиль Самигуллин Фото: Егор Алеев/ТАСС

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин счёл неоправданным внесение в Конституцию РФ поправки, вводящей понятие «государствообразующий народ». Закрепление этого статуса за отдельной нацией может повлечь непоправимые последствия, считает он.

Да, определённо, титульной нацией России являются русские — самый многочисленный народ в нашей стране. Но вместе с русскими на современной территории России живут и многие другие коренные народы. Мы — россияне, и все мы внесли вклад в образование этого государства, в сохранение государственных границ и духовного суверенитета России, в формирование многоликого общероссийского менталитета и в развитие мощного социально-экономического пространства, — приводит слова Самигуллина пресс-служба Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана.

При этом он высказался в поддержку упоминания бога в Конституции, подчеркнув, что Россия — многоконфессиональная страна.

О необходимости внесения поправок в Конституцию 15 января заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. По его словам, хотя инициируемые изменения вносятся во второй раздел Основного закона, который для правок не требует созыва Конституционного собрания, предлагаемые поправки должны пройти «всенародное голосование». Поскольку такой процедуры ранее в российском законодательстве не существовало, её проработкой занялась ЦИК. Голосование назначено на 22 апреля. Этот день сделают выходным.

Сами поправки готовила специальная конституционная комиссия, в которую входили депутаты, юристы, а также артисты, писатели, спортсмены и другие известные люди.

2 марта Владимир Путин внёс поправки к законопроекту об изменении Конституции в Госдуму. В одной из них упоминается Бог. Ещё одна поправка указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению частей территории РФ. Документом также предполагается закрепление в основном законе страны запрета для госслужащих на иностранные счета и гражданство, положение о браке как союзе мужчины и женщины, положение о русском народе как государствообразующем, положение о преемственности РФ в отношении СССР и ряд других изменений.

Законопроект о поправках будет принят, если его одобрят не менее двух третей депутатов Госдумы, три четверти и более членов Совета Федерации и две трети региональных парламентов. После этого документ должен подписать президент.

Ранее NEWS.ru писал о том, что внеплановые заседания заксобраний регионов России, на которых планируется утвердить поправки в Конституцию, назначили на 12 марта.