https://static.news.ru/photo/f4320198-5d32-11ea-91f4-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Москалькова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Включение в Конституцию упоминания Бога адресовано всем конфессиям, и не ущемляет взгляды атеистов, полагает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.



Сегодня запрос общества на укрепление нравственных основ и всего, что связано с понятием „справедливость“, добро и зло имеет особую ценность для сегодняшнего времени. Обращение к вере, к нравственным истокам, наверное, заслуживает внимания, тем более что Бог един. Это воззвание для всех конфессий, и я думаю, что оно также не будет как-то ущемлять взгляды атеистов, — сказала Москалькова журналистам.

2 марта в Государственную думу поступили поправки президента Владимира Путина ко второму чтению законопроекта об изменениях в российскую Конституцию. Там содержится такая фраза: «Российская Федерация [...] сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, [...] признаёт исторически сложившееся государственное единство».

В настоящее время, согласно статье 14 Основного закона, РФ является светским государством, где никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

Законопроект о поправках будет принят, если его одобрят не менее двух третей депутатов Госдумы, три четверти и более членов Совета Федерации и две трети региональных парламентов. После этого документ должен подписать президент. Кроме того, предусмотрено всенародное голосование. Оно назначено на 22 апреля. Этот день сделают выходным.

Ранее NEWS.ru писал, что ЦИК предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию.