https://static.news.ru/photo/30936cf4-5d23-11ea-b000-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Изображение открытой Конституции с триколором станет логотипом голосования по поправкам в неё. Слоган всенародного мероприятия будет звучать так: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!». Предварительно их утвердил Центризбирком. Дизайн разрабатывало PR-агентство «ИМА-консалтинг».

Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Официально на заседаниях ЦИК этот вопрос пока не рассматривался.

О необходимости внесения поправок в Конституцию 15 января заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. По его словам, хотя инициируемые изменения вносятся во второй раздел Основного закона, который для правок не требует созыва Конституционного собрания, предлагаемые поправки должны пройти «всенародное голосование». Поскольку такой процедуры ранее в российском законодательстве не существовало, её проработкой занялся ЦИК. Голосование назначено на 22 апреля. Этот день сделают выходным.

Сами поправки готовила специальная конституционная комиссия, в которую входили депутаты, юристы, а также артисты, писатели, спортсмены и другие известные люди.

2 марта Владимир Путин внёс поправки к законопроекту об изменении Конституции в Госдуму. В одной из них упоминается бог. Ещё одна поправка указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению частей территории РФ. Документом также предполагается закрепление в основном законе страны запрета для госслужащих на иностранные счета и гражданство, положение о браке как союзе мужчины и женщины, положение о русском народе как государствообразующем, положение о преемственности РФ в отношении СССР и ряд других изменений.

Законопроект о поправках будет принят, если его одобрят не менее двух третей депутатов Госдумы, три четверти и более членов Совета Федерации и две трети региональных парламентов. После этого документ должен подписать президент.

Ранее NEWS.ru писал о том, что внеплановые заседания заксобраний регионов России, на которых планируется утвердить поправки в Конституцию, назначили на 12 марта.