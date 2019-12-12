Губернаторы Иркутской и Еврейской автономной областей (ЕАО) Сергей Левченко и Александр Левинталь лишились своих постов. Лидер государства принял отставки глав регионов, назначив временно исполняющими обязанности руководителя Иркутской области замминистра МЧС Игоря Кобзева, а ЕАО — Ростислава Гольдштейна. В последнее время и глава Приангарья, и губернатор ЕАО традиционно находились в хвосте рейтингов руководителей регионов. По мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, Левченко не простили провальную работу по ликвидации последствий паводка, а Левинталя подвела его инерционная и безынициативная политика управления регионом.

Уволен по Telegram-каналам

Первым новость о том, что Сергей Левченко подал заявление об отставке, сообщил Telegram-канал «Медиатехнолог» со ссылкой на подтверждение в администрации области. Позднее эту новость распространили «Коммерсант», «Ведомости» и РБК со ссылкой на свои источники в администрации президента. В пресс-службе правительства региона тем временем отметили, что не комментируют сообщения СМИ об уходе губернатора со своего поста, ограничившись информацией о его встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

Уже ближе к вечеру пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева, занимавшего прежде пост заместителя руководителя МЧС России — главного госинспектора РФ по пожарному надзору, который имеет большой опыт в ликвидации последствий различных ЧС. Так, в 2010 году он осуществлял руководство ликвидацией последствий крупных природных пожаров на территории Воронежской области, а в 2013-м в составе оперативной группы МЧС России участвовал в устранении последствий паводка на территории Дальнего Востока.

Разговоры о том, что Левченко может лишиться кресла губернатора Иркутской области, шли давно. С его именем связано несколько коррупционных скандалов. Не добавило ему очков и недавнее решение поднять себе оклад на 44%.

А кроме того, только ленивый не пнул главу Приангарья за неудовлетворительную работу по избавлению от последствий летнего наводнения. В ноябре активисты ОНФ провели мониторинг исполнения поручений президента по итогам ЧС в Иркутской области. Как оказалось, 90% жителей пострадавших посёлков жаловались на проблемы с выплатами. Эту тему на недавнем заседании СПЧ поднял и кинорежиссёр Александр Сокуров. По его словам, несмотря на обещания во время приезда Путина в область, местные жители продолжают жить в тяжёлых условиях — «в разрушенных домах и просто в холодном совершенно климате».

Сам же Левченко до последнего был уверен, что его работе ничего не угрожает, и даже заявлял о намерении принять участие в выборах главы области в 2020 году. Более того, в недавнем интервью РИА Новости уже экс-губернатор очень высоко оценил действия региональных властей по ликвидации последствий наводнения. «Не всем, конечно, удалось в той ситуации быстро помочь, но в целом результатами, которых мы смогли добиться при ликвидации последствий паводка, считаю, можно гордиться», — сказал он.

Сергей Левченко kremlin.ru

Невысокий рейтинг

В рейтингах глав регионов Сергей Левченко уже в который раз оказывался на последних позициях. Так, в традиционном рейтинге устойчивости руководителей субъектов РФ «Госсовет 2.0», опубликованном коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг», он набрал самый низкий балл из всех губернаторов.

Решение об отставке предсказуемое. К этому привели внутриэлитный конфликт и слабая управленческая компетентность. Евгений Минченко президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»

Левченко был традиционным аутсайдером и рейтинга влияния глав субъектов Агентства политических и экономических коммуникаций. По словам главы АПЭК Дмитрия Орлова, в ноябре тот занимал 80-е место из 85.

Главной причиной отставки Левченко стала неадекватная реакция иркутских властей на наводнение в регионе. Компенсировать недостаточные усилия и мобилизацию ресурсов пришлось армии, другим властным структурам и лично президенту. Кроме того, Левченко так и не удалось выстроить нормальное регулярное взаимодействие с федеральным центром. А для его экономической политики было характерно чрезмерное внимание к «социалистическому дирижизму» в ущерб нормальному регулированию. Дмитрий Орлов гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций

Эффективный, но безынициативный

Сегодня своей должности также лишился и глава Еврейской автономной области Александр Левинталь. Указом президента врио губернатора этого региона назначен сенатор Ростислав Гольдштейн. Эта отставка также являлась ожидаемой, ведь рейтинги были также невелики. Гендиректор АПЭК полагает, что главной причиной ухода Левинталя стала его инерционная политика и отсутствие заметных инициатив.

Владимир Путин и Александр Левинталь kremlin.ru

Как экономист и хозяйственник Левинталь проявил себя в регионе достаточно неплохо, но показатели социально-экономического развития и избираемость не всегда соотносятся, отметил руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв.

Управление политическими процессами на территории области требует большей эффективности. Регион не является электорально значимым, но в любом случае для администрации президента важно, чтобы и там побеждала партия власти, чтобы рейтинг губернатора был выше антирейтинга, чтобы население поддерживало главу государства. С точки зрения личной популярности у Левинталя были серьёзные проблемы. Константин Калачёв руководитель "Политической экспертной группы" руководитель "Политической экспертной группы"

Что касается нового руководителя региона, то он уже четыре года представлял интересы округа на федеральном уровне в качестве депутата Госдумы и члена Совета Федерации. Кроме того, как рассказал директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров, Гольдштейн — слушатель третьего потока программы ВШГУ по развитию кадрового управленческого резерва. По его словам, приобретённые компетенции и знания пригодятся врио для эффективного руководства регионом, повышения его инвестиционной привлекательности и социально-экономического благополучия.