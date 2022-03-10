Кадыров пообещал бандеровцам «пулю в лоб» от спецназа

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бандеровцев на Украине ждет «пуля в лоб» в сражении с чеченским спецназом. По его словам, «трусливые шакалы» не переходят в наступление. Об этом глава республики написал в своём Telegram-канале.

Нашим спецназовцам уже не терпится вступить в решающую схватку с бандеровцами и националистами и раз и навсегда покончить с этими преступниками, — написал Кадыров.

Он отметил, что нисколько не удивлён нежеланием нацбатальонов переходить в открытую схватку. Глава Чечни выразил уверенность, что если такое столкновение всё же произойдёт, то спецназ региона одолеет противника. По словам Кадырова, в итоге националистов ждёт «пуля в лоб».

Сразиться с чеченским спецназом в открытой схватке — это не безоружных женщин и стариков обстреливать. Тут можно и пулю словить в лоб. В конце концов, именно такая участь их и ждёт, — добавил он.

Ранее Кадыров сообщилчто решение «Макдоналдса», Coca-Cola и PepsiCo об уходе с российского рынка пойдёт на пользу как отечественным производителям, так и потребителям. По его словам, останется в прошлом доминирование «американского пойла», разрушающего организм, и полуфабрикатов.