Кадыров пообещал бандеровцам «пулю в лоб» от спецназа
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
15:10, 10 марта 2022
Фото: MOD Russia/Global Look Press
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бандеровцев на Украине ждет «пуля в лоб» в сражении с чеченским спецназом. По его словам, «трусливые шакалы» не переходят в наступление. Об этом глава республики написал в своём Telegram-канале.
Нашим спецназовцам уже не терпится вступить в решающую схватку с бандеровцами и националистами и раз и навсегда покончить с этими преступниками, — написал Кадыров.
Он отметил, что нисколько не удивлён нежеланием нацбатальонов переходить в открытую схватку. Глава Чечни выразил уверенность, что если такое столкновение всё же произойдёт, то спецназ региона одолеет противника. По словам Кадырова, в итоге националистов ждёт «пуля в лоб».
Сразиться с чеченским спецназом в открытой схватке — это не безоружных женщин и стариков обстреливать. Тут можно и пулю словить в лоб. В конце концов, именно такая участь их и ждёт, — добавил он.
Ранее Кадыров сообщилчто решение «Макдоналдса», Coca-Cola и PepsiCo об уходе с российского рынка пойдёт на пользу как отечественным производителям, так и потребителям. По его словам, останется в прошлом доминирование «американского пойла», разрушающего организм, и полуфабрикатов.