Кадыров назвал себя пехотинцем Путина и посоветовал критикам уехать из РФ

https://static.news.ru/photo/b0b6f54a-7a92-11ea-9a4c-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров на заседании оперативного штаба по коронавирусу заявил, что беспрекословно выполняет любые решения президента Владимира Путина. Он посоветовал всем критикам покинуть Россию.

По его словам, в социальных сетях его противопоставляют главе государства фразами вроде «Кадырову дали понять».

Конечно, любое решение президента страны я одним из первых выполню беспрекословно. Я пехотинец Путина, — подчеркнул он.

Политик отметил, что ислам обязывает его защищать страну, если она не мешает ему молиться, строить мечети и читать Коран.

Мы готовы оказать помощь нуждающимся независимо от того, где они живут: и русским, и дагестанцам, и ингушам. И нам помогали, когда мы нуждались в этом, — заключил он.

Трансляция мероприятия проходила в Instagram регионального руководителя.

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель правительства Михаил Мишустин раскритиковал закрытие границ и введение жёсткого карантина в отдельных регионах. Он призвал глав субъектов Федерации не путать местные полномочия с федеральными.

В заочную полемику с премьер-министром вступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он высказал уверенность, что председателю кабмина дали ложную информацию, и заверил, что запрета на перемещение грузов нет, однако высказался за ограничения на перемещение граждан.

Вскоре после этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит противоречий в позициях руководителя кабмина и чеченского дилера. Он отметил, что «регионы имеют полномочия в определении жёсткости изоляции, которая была введена по стране».