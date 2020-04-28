Чиновников будут наказывать за оскорбления граждан

https://static.news.ru/photo/e3092aae-892e-11ea-a844-fa163e074e61_660.jpg Александр Хинштейн Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительственная комиссия поддержала поправки в Кодекс об административных правонарушениях о санкциях для чиновников за оскорбления граждан. В ближайшее время проект поступит в Госдуму.

<…> ждём, что официальный отзыв правительства поступит к нам в ближайшее время, после чего вместе с коллегами по «Единой России» этот законопроект, поправки в Кодекс об административных правонарушениях мы внесём, — сказал в эфире передачи «Соловьёв. Live» глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Он отметил, что поправки предусматривают появление в статье «Оскорбление» новой части. Наказываться чиновник будет не только крупным штрафом, но и дисквалификацией.

Как ранее писал NEWS.ru, наказание за оскорбления и травлю в Интернете должно быть ужесточено. Данная инициатива принадлежит Общественной палате (ОП), которая уже отправила свои предложения в Госдуму и Совет Федерации.